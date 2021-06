Diadema promove sexto Dia D de vacinação contra a Covid-19

da Redação



17/06/2021 | 17:40



Neste sábado, a Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria Municipal da Saúde. abre 19 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município e um posto volante no Centro (veja os endereços abaixo), das 8h às 16h, para mais um Dia D de vacinação contra a Covid-19.

O objetivo é ampliar o acesso à imunização e avançar na aplicação da vacina para novas faixas etárias, beneficiando pessoas acima de 44 anos, sem comorbidades.

COMO VAI FUNCIONAR

Para evitar aglomeração e organizar a aplicação das doses nos postos de vacinação neste dia, a Secretaria recomenda horários alternados para diferentes públicos:

• Manhã: Pessoas de 46, 47 e 48 anos (sem comorbidades)

• Tarde: Pessoas de 44 e 45 anos (sem comorbidades)

Além desse público acima, também estão autorizadas a receberem a primeira dose as pessoas com comorbidades previstas pelo Ministério da Saúde acima de 18 anos, profissionais da educação acima de 18 anos (desde que tenha cadastro no site Vacina Já Educação aprovado e já tenha recebido o QR Code), gestantes em qualquer período gestacional e puérperas (mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias) acima dos 18 anos e pessoas com deficiência permanente, entre 18 a 59 anos. As Unidades também vacinarão quem já está apto a tomar a segunda dose e ainda não concluiu o esquema vacinal.

“A Coordenação da Atenção Básica convida os munícipes para a vacinação e alerta sobre a importância da Imunização no combate à Covid-19. No sábado as UBSs estarão de portas abertas para recebe-los; prepare o braço e escolha sua roupa e vem!”, diz a coordenadora da Atenção Básica do município, Maria Luiza Malatesta.

Não será necessário realizar agendamento. Basta o usuário comparecer à unidade e, no momento da vacinação, apresentar o documento de identificação pessoal e comprovante de residência de Diadema e/ou carteirinha da UBS. Em caso de segunda dose, o comprovante da D1 é obrigatório (o documento deve registrar que a vacina foi feita em um dos postos do município de Diadema).

Se possível, a Secretaria recomenda ainda fazer o pré-cadastro prévio no site www.vacinaja.sp.gov.br (o cadastro não é obrigatório), pois agiliza no processo de digitação das doses aplicadas pelo município no site do Governo do Estado de São Paulo.

E para garantir a segurança dos profissionais da saúde e do próprio munícipe, os técnicos da Saúde recomendam que a ida aos locais de vacinação aconteça de maneira gradual, evitando aglomerações e que sejam seguidos todos os protocolos sanitários, como uso correto de máscara e higienização das mãos com álcool em gel.

BALANÇO DA VACINAÇÃO

Diadema aplicou até hoje, 148.059 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 108.765 primeiras doses e 39.294 segundas doses.

Para acompanhar essas e outras informações oficiais sobre a campanha de vacinação, acesse: http://www.diadema.sp.gov.br/

ENDEREÇOS

ABC - Avenida das Ameixeiras, 679

Canhema - Rua 22 de Abril, 113

Casa Grande - Rua Mem de Sá, 280

Centro - Teatro Clara Nunes - Rua Graciosa, 300

Conceição - Rua Bororós, 80

Eldorado - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 288

Inamar - Rua José Vicente, 122

Maria Tereza - Avenida Sinésio Pereira, 27

Nações - Rua Itália, 249

Nogueira - Rua Sebastião Fernandes Tourinho, 285

Nova Conquista - Avenida Presidente Juscelino, 759

Paineiras - Rua Javari, 635

Paulina - Avenida Afrânio Peixoto, 402

Piraporinha - Praça Rui Barbosa, 27

Promissão - Rua Prudente De Moraes, 300

Real - Rua Odete Amaral de Oliveira, 129

Reid - Rua Serra do Maracujá, 49

Ruyce - Avenida Eldorado, 817

São José - Rua Barão de Iguape, 98

Serraria - Avenida Lico Maia, 803