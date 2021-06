25 anos de Macarena: dupla que lançou o hit se torna anfitriã no Airbnb

Há 25 anos, a música Macarena assumia o topo das paradas dos Estados Unidos. Para comemorar esse marco, Los del Río, a dupla por trás do hit, vai se tornar anfitriã no Airbnb e abrir a Vila Espanhola, local que inspirou a canção, ao público. Eles irão receber hóspedes por duas noites e dividir suas melhores dicas de como cantar e dançar.

Usada pela dupla como um refúgio para inspiração musical, a luxuosa vila fica na Andaluzia, na Espanha. Ela conta com uma grandiosa mansão e pátios típicos da região, além de uma piscina em um amplo jardim. Com acesso a uma sala de karaokê privativa e violões espanhóis, os hóspedes se tornarão músicos por um dia.

Os viajantes também terão a oportunidade de participar de duas aulas online. A primeira será com um chef local, que ensinará o preparo de refeições típicas da Andaluzia. Já a segunda terá como tema a Sevilhanas, uma dança típica do país.

Somente quatro convidados poderão participar da experiência de hospedagem na Vila Espanhola – para se candidatar, é preciso morar na mesma região do imóvel. A página para fazer a reserva ficará disponível em 28 de junho para uma estadia de duas noites a partir de 3 de agosto de 2021. O preço é de 25 euros por noite (mais taxas).

PLANEJE SUA VIAGEM

