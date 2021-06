Fundo Social recebe doação de meias e cobertores do Instituto GM para a Campanha Inverno Solidário

da Redação



17/06/2021 | 16:35



O Fundo Social de Solidariedade de São Caetano do Sul recebeu hoje, a doação de 430 cobertores e 432 pares de meias do Instituto GM (General Motors). As doações foram recebidas pela secretária de Governo, Silvia de Campos; pela diretora do Fundo Social, Cida Rós, e pela assessora de Desenvolvimento Institucional, Lilian Cristina Fernandes.

As doações foram entregues por Soraya Morim, Fernanda Galucci e Sueli Carvalho, do Instituto GM, representando Sérgio Copetti, Gerente de Produção da GM.



As meias serão encaminhadas às Instituições de Longa Permanência de Idosos da cidade e os cobertores doados às famílias cadastradas no Fundo Social, que serão atendidas com as doações da Campanha Inverno Solidário.

A Campanha Inverno Solidário 2021 teve início na segunda-feira, e assim como foi feito no ano passado, por conta da pandemia serão recolhidos cobertores, mantas, edredons e roupas novas. Em 2020, a Campanha do Agasalho atendeu 7 mil famílias com a doação de cobertores, mantas e edredons. A expectativa para este ano é atender 9 mil famílias.

As doações poderão ser feitas até o dia 13 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, em seis locais:

Fundo Social de Solidariedade - Rua Antônio Bento, 140, no Bairro Santa Paula (4228-8930);

Cras Gerty – Rua Nelly Pelegrino, 930, Bairro Nova Gerty;

Cras Fundação - Rua Heloísa Pamplona, 316, Bairro Fundação;

Fundarte – Rua Visconde de Inhaúma, 730, Bairro Oswaldo Cruz;

Prefeitura - Rua Eduardo Prado, 201, no Bairro Cerâmica;

Câmara Municipal -Avenida Goiás, 600, no Bairro Santo Antônio