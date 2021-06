Apresentadora Luciana Ribeiro se emociona ao revelar ao vivo que foi vítima de abuso sexual na infância

17/06/2021 | 16:10



Nesta quinta-feira, dia 17, a apresentadora do Balanço Geral Ceará se emocionou ao contar que foi vítima de abuso sexual durante a infância. Luciana Ribeiro, jornalista, estava dando uma notícia sobre um idoso, de 78 anos de idade, que abusou de cinco meninas da mesma família.

- Precisamos falar sobre isso, porque, na maioria das vezes, esses homens, esses monstros são quem deveria nos proteger, cuidar da gente. Ele era avô dela. São cinco parentes vítimas desse monstro. Ela é uma mulher adulta, cheia de sequelas e, muitas vezes, as pessoas não entendem e não acreditam quando a criança pede ajuda. Essa menina vai carregar para o resto da vida a dor de não contar com quem deveria apoiar.

A apresentadora desabafou sobre o assunto e contou um relato pessoal.

- Eu falo e me emociono pela primeira vez sem conseguir me segurar porque também fui vítima quando criança. Quando pedi ajuda, as pessoas não acreditavam. Não confiem em ninguém. Muitas vezes, na maioria das vezes, quem deve acolher é quem mais maltrata. Ele te oferece um doce, um colo, e depois te ameaçam. Mulheres, falem, peçam ajuda, porque muitas outras crianças passam por essa situação. Me desculpem o desabafo, mas eu me vi nessa situação. A gente precisa falar e pedir ajuda, desabafou.