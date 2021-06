Angelina Jolie faz nova tatuagem com mensagem enigmática em meio à brigas na Justiça com Brad Pitt

17/06/2021 | 16:10



Além da beleza e do talento, Angelina Jolie é conhecida por suas diversas tatuagens. E parece que o mais novo desenho escolhido pela atriz tem um significado e tanto. Segundo informações da Page Six, a estrela foi vista passeando pelas ruas de Nova York e em um flagra de paparazzi é possível ver uma frase em italiano do astrônomo Galileu Galilei em que se lê Eppur si muove - algo como E ainda se move, em livre tradução.

A frase é do ano de 1633, época em que Galileu foi forçado a se retratar sobre sua teoria (que eventualmente se tornou verídico) sobre a Terra se mover ao redor do sol. De certa forma, essa frase dita pelo cientista serve como sua afirmação desafiadora de que a verdade um dia prevaleceria.

Lembrando que Angie, que pode estar se envolvendo com o primeiro marido, ainda está envolvida em uma polêmica batalha de custódia com o ex, Brad Pitt. Recentemente, a atriz até mesmo acusou o ator de violência doméstica, o que complicou a situação na Justiça.

Essa nova tatuagem está localizada acima de outra frase filosófica que faz parte de um poema de Rumi:

Existe um campo, além de todas as noções de certo e errado. Eu vou te encontrar lá.

Também bastante significativa, não é mesmo?