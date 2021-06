Golden Square cria vagas no estacionamento exclusivas para pessoas com autismo

da Redação



17/06/2021 | 15:50



O Golden Square Shopping, localizado em São Bernardo, criou vagas no estacionamento G1, estrategicamente ao lado dos elevadores para facilitar o acesso ao centro de compras, exclusivamente para pessoas com autismo. A iniciativa visa receber os clientes da maneira mais confortável e segura e ocorreu após a solicitação de uma cliente.



A coordenação do shopping recebeu o relato de uma cliente que ao estacionar em uma das vagas prioritárias do shopping, para retirar seu filho que é autista, sentiu um desconforto com os olhares de outras pessoas que não sabiam da síndrome do seu filho.



Imediatamente veio a ideia de criar vagas exclusivas para pessoas com autismo, para que seus clientes não passem por situações constrangedoras. “Nós sempre reforçamos que pequenos gestos podem transformar um momento de dificuldade em alegria. Sempre que recebemos algum relato, que esteja ao nosso alcance, procuramos agir com rapidez para que nossos clientes percebam o quanto são importantes para o shopping. Sempre estaremos abertos a ajudar e entender a melhor maneira de atendê-los”, diz Renata Salino, superintendente do Golden.



Mais informações sobre as ações podem ser encontradas no aplicativo do Golden Square Shopping ou no site do shopping (https://www.goldensquareshopping.com.br/).