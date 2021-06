STJD nega pedido do Flamengo para paralisar Brasileirão por causa da Copa América

17/06/2021 | 15:36



O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou, por unanimidade, o pedido feito pelo Flamengo de paralisar o Campeonato Brasileiro durante a disputa da Copa América nesta quinta-feira. Em julgamento realizado pelo Pleno do Tribunal, todos os nove auditores foram contrários à interrupção do torneio. A questão foi mais uma queda de braço envolvendo o clube da Gávea e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A principal alegação dos auditores foi de que, pelo artigo 10, a convocação de atletas para as seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições.

Otávio Noronha, presidente do STJD, já tinha negado a liminar do Flamengo. No entanto, ele decidiu encaminhar a decisão para o Pleno, que teve o José Perdiz de Jesus como auditor e relator. Ele destacou o impacto da pandemia no futebol, reconheceu os prejuízos sofridos pelo Flamengo, mas ressaltou o argumento da CBF sobre a anuência anterior dos clubes sobre o calendário.

O clube decidiu entrar com uma medida no tribunal em função do número de jogadores cedidos à seleção brasileira. Éverton Ribeiro e Gabriel estão com a equipe principal na Copa América e Gerson (já negociado com o Olympique de Marselha) e Pedro foram convocados para a seleção que vai à Olimpíada. A esses desfalques, somam-se ainda mais dois nomes: Isla foi está com o Chile e Arrascaeta defende o Uruguai pelo torneio sul-americano de seleções que está sendo realizado no Brasil.

Em meio a essa guerra de bastidores com a CBF, o Flamengo vem utilizando o seu elenco com o reforço da base para seguir na sequência nos torneios. Nesta quarta, o clube garantiu a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil ao derrotar o Coritiba no Rio por 2 a 0. Pelo Campeonato Brasileiro, o time da Gávea recebe o Bragantino neste sábado.