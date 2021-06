Educação inclusiva com turismo online na pandemia

Publieditorial

17/06/2021 | 14:56



A pandemia da Sars-Cov-2 criou uma oportunidade para explorar plataformas online ligadas a arte e cultura e tem tornado a educação mais inclusiva para estudantes no colegial e universitários. A atividade de turismo online é conhecida em diversas localidades, e os professores já notaram quão útil pode ser essa ferramenta.

Em vez de realizar os passeios escolares e estudos em campo, professores podem pedir relatórios baseados na atividade virtual de museus, cinemas, amostras e demais lugares públicos ligados à arte, já que os estudantes devem permanecer em quarentena, fazendo dessa uma experiência mais inclusiva.

Neste artigo, você vai encontrar uma informação clara e objetiva de como o turismo online ajuda os estudantes a produzir modelo de dedicatória de TCC e monografia ligados a educação inclusiva, além de sites para compartilhar com os alunos.

Como o turismo online ajuda os estudantes

Em busca de uma educação coerente e que respeite os limites da quarentena, os estudantes podem descobrir lugares online que ajudem nos trabalhos escolares ou em disciplinas da faculdade. Por exemplo, visitar um museu e detalhar uma obra e sua relevância para determinado contexto. Ou ainda fazer um estudo sobre a vida da realeza e os seus impactos na Inglaterra atual.

De toda forma, conhecer plataformas de arte e cultura online faz com que o aluno tenha maior interesse em estudar outros assuntos relacionados à História, Geografia e Línguas, trazendo assim um grande artifício intelectual. Outro ponto positivo é que motiva o aluno com personalidades e objetos diferentes da sua realidade, tirando assim o foco da pandemia.

As preocupações com os estudos aumentam quando pensamos no âmbito universitário. Muitos estudantes de cursos afins à arte – tais quais Artes Visuais, Arquitetura e Urbanismo, Fotografia, Artes Cênicas e Design – podem estar enfrentando problemas por não haver atividades presenciais. Então, o turismo online configura-se como uma estratégia do professor de instigar o aluno a fazer trabalhos.

E para aqueles estudantes que estão próximos ao período de formatura, é interessante ter em mente que a pesquisa na vida acadêmica não pode ser realizada em cima da hora. Portanto, com o intuito de fazer um TCC sobre educação inclusiva, o aluno pode aproveitar a oportunidade e relatar o uso de plataformas de turismo online como forma de inclusão de alunos durante a pandemia.

Modelo de dedicatória de TCC e monografia

A dedicatória é o espaço no qual se pretende realizar um reconhecimento a alguém ou a alguma entidade importante para a formação acadêmica do estudante. Apesar de não ser uma seção obrigatória no TCC, a dedicatória deve seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Os agradecimentos são para o público mais geral, que vai de Deus ao animal de estimação. Seguem modelos:

“Este trabalho é dedicado a Deus, por abrir espaços frente às dificuldades e por ser meu guia, desde o princípio, na tarefa de lutar pela minha felicidade. E também a meus pais, os meus maiores motivadores!”

“Dedico este trabalho à minha orientadora e à banca avaliadora, que participaram ativamente no desenvolvimento desse trabalho com suas sugestões e compartilhamento de ideias.”

