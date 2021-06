Virgínia Fonseca faz drenagem e exibe corpão 17 dias depois do parto da filha, Maria Alice

17/06/2021 | 14:11



Virgínia Fonseca surpreendeu os seguidores do Instagram na última quarta-feira, dia 16, ao exibir corpão apenas 17 dias depois do parto de sua filha, Maria Alice, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe.

A influenciadora mostrou que está fazendo drenagem linfática. Vale lembrar que Virgínia já havia revelado que emagreceu dez quilos após dez dias do nascimento da bebê.

Antes da gravidez, Virgínia já tinha feito lipo lad, e inclusive, levou os mesmos profissionais que fizeram o procedimento para fechar a cesárea sem deixar marcas.