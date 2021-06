Solange Almeida mostra foto de seu casamento e revela que quer engravidar

17/06/2021 | 14:10



Solange Almeida é o tipo de famosa que aderiu ao casamento secreto e pouco se sabe sobre a troca de alianças entre a cantora com Monilton Moura. E na última quarta-feira, dia 16, Solange resolveu abrir uma caixinha de perguntas no Instagram para conversar com os seus fãs.

Neste momento de interação Solange Almeida falou sobre diversos assuntos e acabou mostrando uma foto de seu álbum de casamento onde ela está de costas para a câmera e seu marido aparece sorrindo para ela em uma super troca de olhares apaixonados no altar. Além disso, a cantora revelou também nos Stories que está com vontade de engravidar e pretende que isso aconteça ainda este ano.

Estamos tentando direto. Eu quero muito ainda engravidar esse ano, e assim que aconteceu eu conto para vocês!, contou a artista que já é mãe de Maria Esther, Rafael, Sabrina e Estrela Almeida.

Ainda sobre o casamento, Solange Almeida publicou em suas redes sociais, mas agora na timeline, um vídeo mostrando alguns detalhes do que aconteceu durante a cerimônia.

E quem diria que a gente fosse voltar um dia e casar? Pois é! Quando é para ser, não há nada que possa impedir. Deus nos daria essa segunda chance e hoje estamos aqui comemorando mais um dia dos namorados juntos. Sou grata a Deus por isso. Reencontrar você foi a melhor coisa que me aconteceu! Que Deus nos blinde de tudo que não for pra somar à nós. Te amo meu amor.