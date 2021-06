José Luiz Datena pergunta ao vivo para repórter: - Mas você é bissexual ou homossexual?

17/06/2021 | 14:10



Ao fim do Melhor da Tarde da última quarta-feira, dia 16, Cátia Fonseca estava conversando com José Luiz Datena, do Brasil Urgente, quando mencionou que o seu colega de trabalho, Alex Sampaio, estava à procura de um amor!

- A gente que fazer um casamento comunitário! A gente que achar alguém para o Alex agora, anunciou.

- Eu tô precisando, viu, Datena, se você tiver alguma sugestão, disse Alex, entrando na brincadeira.

Em seguida, Datena, que perdeu uma ação contra Xuxa Meneghel, elogiou:

- Ele tá na praça? Deve ter alguma coisa errada com ele, não é possível um menino, alegre, excelente profissional, de primeira qualidade. Ele é exigente com as mulheres?

Alex até tentou indicar que não gosta amorosamente de mulheres, mas ficou levemente constrangido com a situação!

Depois, Datena ainda leu alguns recados de possíveis pretendentes para Alex - que quis avisar o apresentador:

- Datena, eu estava pensando de a gente abrir um pouco dessa segmentação das pessoas interessadas, se é que o senhor me compreende.

Como resposta, ele disse:

- Não, não compreendo. O que você quer fazer?

Ainda constrangido, mas levando na esportiva, Alex respondeu:

- Eu acho que a gente podia deixar as nossas queridas meninas sempre felizes e bonitas assistindo o Brasil Urgente, mas e os rapazes estão animados também!

Sendo mais direta, Cátia ajudou:

- Ele gosta de meninos!

Datena, então, entendeu o recado e quis saber:

- Ah, ele gosta de meninos? Você tem que falar logo no começo! Eu não sabia. Então o Alex só está interessado em meninos. E não em meninas. Mas você é bissexual ou homossexual?

E Alex respondeu:

- Gay. Homossexual. Totalmente.

Por fim, Datena avisou os telespectadores:

- Meninas, infelizmente, não vai dar. Ele gosta de meninos. (...) Agora sim ficou claro!

Alex não se incomodou com a situação e postou o vídeo do momento em seu Instagram! Na legenda, mandou o seguinte recado:

Papo bom hoje com Cátia Fonseca e Datena! E viva o amor! Será que agora eu desencalho?