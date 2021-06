Ação social arrecada alimentos para famílias carentes

Do Diário do Grande ABC



17/06/2021 | 14:06



A campanha Todos Contra a Fome, organizada por artistas e ex-jogadores de futebol, está arrecadando alimentos para famílias carentes do Grande ABC. Toda a doação será repassada para a ONG (Organização Não Governamental) Campana City, que atua há mais de dez anos em na Zona Sul de São Paulo e em cidades do Grande ABC, como São Bernardo e Diadema. Desde que a campanha foi lançada, em maio, já foram arrecadadas 4.000 cestas básicas.

Participam da ação ex-integrantes do grupo Exaltasamba, Tortinho, Crhigor, Cristian, Rene e Breno. A mobilização tem ainda o apoio do ex-jogador de futebol Denilson, que jogou em times como São Paulo, Palmeiras, além de passagens por clubes da Espanha, França, Estados Unidos e China.

Quem quiser colaborar, pode adquirir uma cesta basica pelo site da empresa Real Cestas, no link de doação direta para a ONG, www.realcestas.com.br/entidade/turma-do-campana-city/, ou entrega pessoalmente na Rua dos Operários, 251, no bairro Vila Conceição, em Diadema.

Os organizadores da campanha estão planejando para os próximos dias uma grande live solidária, com a presença de nomes do samba e do pagode, com toda a arrecadação revertida para as famílias atendidas pela ONG.