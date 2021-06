Faltou energia? Aprenda a evitar a perda de eletroeletrônicos em apagões

Da Redação

Do 33Giga



17/06/2021 | 13:48



Todos os anos, países registram inúmeras quedas de energia elétrica, que prejudicam milhares de pessoas. Pouco antes das 16h de ontem (quarta-feira, 16), cidades do Amapá voltaram a registrar um apagão total, com a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Segundo a CEA (Companhia de Eletricidade do Amapá), a falha aconteceu em uma das linhas de transmissão. Este é o quinto apagão total no estado desde novembro de 2020 – quando os cidadãos chegaram a ficar mais de 20 dias com problemas no fornecimento de energia.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Diante desse caso, um alerta é levantado para moradores dessa e outras regiões do país: como evitar que equipamentos eletroeletrônicos não sejam afetados por problemas na rede elétrica? Um apagão total pode danificar computadores, TVs, e outros.

De acordo com Pedro Al Shara, CEO da fabricante de equipamentos de proteção de energia TS Shara, em situações de apagão total a recomendação é desligar os disjuntores. Deve-se somente acioná-los após se certificar que a energia voltou.

“Quando ocorre uma queda de energia, o aparelho é submetido a picos de eletricidade e isso é o que faz o equipamento queimar”, explica. “Caso não seja possível desligar os disjuntores, é recomendável tirar todos os equipamentos eletrônicos da tomada, especialmente televisores, computadores, geladeiras e máquinas de lavar roupa, que podem ter suas fontes internas danificadas dependendo da gravidade do surto.”

De acordo com o especialista, no apagão total “o ideal é contar com dispositivos que ajudam a otimizar a rede elétrica em situações de risco”. Além da instalação de um DSP (dispositivo de proteção contra surtos) no quadro de energia da residência, o uso de estabilizadores e nobreaks também garante a proteção contra inconsistências de energia e diminuem sensivelmente os prejuízos em caso de curto-circuito e outros problemas.

O nobreak oferece energia adicional para realizar o desligamento seguro de equipamentos, além de proteger contra curto-circuitos, picos de tensão, sub e sobretensão e descarga de bateria, amenizando danos e permitindo salvar dados importantes. Já os estabilizadores, como o próprio nome diz, ajudam a estabilizar a tensão caso aconteça alguma alteração na rede elétrica, transformando as tensões altas e baixas em constantes e estáveis.

Confira algumas dicas para lidar com apagão total: