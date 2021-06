Samantha Schmütz alfineta ostentação de famosos em meio à pandemia: Vamos dar um tempinho

17/06/2021 | 13:11



Após a morte de Paulo Gustavo, em decorrência do coronavírus, Samantha Schmütz, que era amiga pessoal do ator, tem se manifestado indignada por aqueles que não se posicionam sobre os acontecimentos relacionados à pandemia, principalmente os famosos.

Em meio a tantos desabafos nas redes sociais, Samantha participou do programa Saia Justa e explicou sua indignação.

- Quem tem voz, tem que falar. Pra que você tem voz? A gente tem que silenciar quem não quer falar. Eu não parei de seguir muitas pessoas que eu até gostaria, mas eu não vou dar like, não vou curtir, não vou dar engajamento pra quem não tô vendo se preocupar com o país. Eu fico indignada com quem tem voz e não fala.

E continuou:

- É ficar do lado da vida dos brasileiros. Pra que que a gente conquistou tanta voz? Pra que a gente tem milhões de seguidores? É só pra vender produto? É só pra isso? Não, gente! Podem até não concordar comigo, mas eu penso assim. Pra mim não adianta ter voz se eu não poder usar.

E ainda criticou a realidade paralela que muitos famosos se encontram em meio à pandemia:

- E o que a gente pode fazer pra ajudar? Vamos dar um tempinho da palhaçada, do Tik Tok, da dancinha, pode fazer tudo, mas o assunto tá muito serio. Eu passo por feeds em que as pessoas estão vivendo num mundo de Nárnia, um mundo que não é o meu, então até entendo elas não falarem, tão em outro país. Não é possível. Ostentar agora é cafona.

Após o bate-papo no Saia Justa, Samantha usou o Instagram para relembrar um clique com Paulo Gustavo.

Em algum lugar do passado, escreveu ela na legenda do clique, em que aparece também a autora e roteirista Paula Rocha.