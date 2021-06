Viúva de MC Kevin revela detalhes sobre a relação com o funkeiro: - Nosso amor não é dessa vida

17/06/2021 | 13:11



Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, deu uma entrevista para o canal do YouTube de Lais Moreira e contou detalhes de sua relação com o funkeiro, que morreu no dia 16 de maio depois de cair da varanda do hotel em que estava. Ela conta que seu filho mais velho sente muito a falta de Kevin:

- Meu filho mais velho está desnorteado. Ele fez uma live e alguém chamou ele do mesmo modo que o Kevin chamava. Ele me perguntou depois se eu não senti a presença dele e que achava que ele que tinha falado com ele na live.

Ela relembrou como conheceu o funkeiro:

- Ele perguntou para o meu irmão de consideração: Quem é essa daí? E ele disse: Aí não dá para você, não. Ele me chamou para um show e eu perguntei: Quem é você? Aí eu cheguei em casa e meus filhos perguntaram se o Kevin tava me seguindo. Colocaram a música e disse que eu conhecia.

E continuou, dizendo:

- Ele dizia que a gente se conheceu em uma festa de uma amiga nossa, porque ele não gostava de dizer que a gente se conheceu numa balada, porque ele não queria que achassem que eu era da balada. Eu dizia: Kevin, qual é o problema?

A advogada também revelou que se assustou com a quantidade de pessoas que começaram a buscar saber sobre sua vida depois da morte de Kevin:

- Eu me assustei. (...) Eu só queria ele, eu queria que ele estivesse aqui. Essa nunca foi a vida que eu quis para mim.

Ela ainda conta:

- O que vai ficar em mim para o resto da vida é amor. Eu nunca vou ser amada, admirada e olhada como o Kevin fazia comigo.

Deolane comentou que Kevin dizia que não passaria dos 25 anos de idade:

- Eu entendo que nada é em vão. Não precisava ser dessa forma. E o Kevin falava muito para mim que ele não passaria dos 25 anos, que ele era uma estrela cadente. (...) Eu sei que em todos os lugares que eu tô, ele está comigo. É muito forte, nosso amor não é dessa vida. Só tenho a certeza que eu teria que ter passado na vida dele e ele na minha.