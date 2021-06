Instituto Inhotim amplia horário de funcionamento em julho

Redação

O Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG), anunciou que terá mais dias de visitação por semana. Para proporcionar contato com arte e natureza para as famílias durante o recesso escolar, o local funcionará de quarta-feira a domingo a partir de 30 de junho – atualmente, a visitação ocorre somente de sexta-feira a domingo.

Inhotim em julho

O Inhotim é um museu a céu aberto, com obras de arte espalhadas por uma exuberante natureza do Jardim Botânico. Mesmo assim, segue rigorosamente os protocolos de segurança estabelecidos, interditando espaços confinados ou de interação, e evitando a aglomeração de pessoas. Galerias também funcionam com número limitado de visitantes.

A visitação ao parque continua com capacidade máxima de 500 pessoas. Além disso, todos as pessoas devem adotar medidas como uso de máscara e álcool em gel.

É importante ressaltar que a organização do local acompanha os boletins epidemiológicos diariamente e, caso haja novos alertas das autoridades de saúde, essa dinâmica especial de funcionamento em julho será reavaliada.

Serviço - Inhotim

Horário de funcionamento especial em julho

Quarta a domingo, de 30 de junho a 1º de agosto

Quarta a sexta, das 9h30 às 16h30

Sábados e domingos, das 9h30 às 17h30 Ingressos para o Inhotim

Inteira: R$ 44

Meia: R$ 22

Os ingressos já estão disponíveis e devem ser adquiridos antecipadamente on-line pela Sympla, tiqueteira oficial do Inhotim.

Na última sexta-feira de cada mês (exceto em feriados) a entrada é gratuita.

Para quem puder visitar o instituto em mais de um dia, os passaportes têm preços atrativos.

Para os moradores de Brumadinho cadastrados no programa Nosso Inhotim, todos os dias são de entrada gratuita.



