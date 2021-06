Novo centro logístico deve gerar 2.000 empregos em São Bernardo

Da Redação



17/06/2021 | 10:54



A Sanca Galpões está construindo o segundo centro logístico, entre os bairros Demarchi e Batistini, em São Bernardo. A previsão é que o empreendimento seja entregue em maio de 2022, gerando aproximadamente 2.000 empregos diretos e indiretos. O investimento total é de R$ 150 milhões. A área total será de 221 metros quadrados, sendo 28 metros quadrados de área construída e infraestrutura de armazenamento planejada.

Segundo Renato Kluger, diretor comercial da Sanca, a ampliação ocorre pela grande demanda por centros logísticos no município, cuja localização é estratégica, com acesso pelas rodovias dos Imigrantes e Anchieta, Rodoanel, além da proximidade com o porto de Santos. O primeiro centro logístico da empresa fica no bairro Batistini e é utilizado por companhias que necessitam de espaços para estocagem e armazenagem.

Na avaliação do secretário de Hiroyuki Minami, secretário de desenvolvimento econômico, a expansão das empresas que atuam na cidade é resultado de uma política contínua voltada ao desenvolvimento econômico e geração de empregos. “Somente no primeiro quadrimestre do ano, registramos a abertura de 5.822 novas empresas na cidade, o correspondente a 48 por dia, além de obter saldo positivo na geração de empregos formais em abril, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)”, destacou.