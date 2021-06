Site mostra se dados da sua empresa foram vazados; veja como usar

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



17/06/2021 | 08:57



Crimes de sequestro e vazamentos de dados já representam um alerta de segurança importante para empresas de todos os tamanhos e segmentos. Por conta disso, a empresa de cibersegurança PSafe criou o Verificador de Vazamentos.

O Verificador de Vazamentos é uma ferramenta gratuita para companhias consultarem se seus dados foram expostos na internet. Para analisar se as informações de sua empresa estão seguras, basta acessar o endereço https://enterprise.psafe.com/verificador-de-vazamentos.

A solução é parte do serviço de segurança empresarial da Psafe, o dfndr enterprise. Ele utiliza técnicas de inteligência artificial para detectar credenciais vazadas na Internet.

Ao adicionar seu e-mail corporativo ao Verificador de Vazamentos, o colaborador da empresa recebe, em segundos, um relatório sobre quantos vazamentos relacionados àquele domínio foram detectados na Dark Web, Deep Web e Internet aberta. Para a PSafe, as funções didáticas e a interface intuitiva fazem do novo verificador uma opção de segurança acessível para pequenas e médias empresas, que nem sempre podem investir em um time dedicado de cibersegurança.

Home office e segurança

A adoção do regime de home office condicionou organizações a acelerarem suas jornadas de transformação digital no último ano. Elas se tornaram expostas aos ataques de cibercriminosos ao ampliar a presença na rede sem considerar cuidados básicos de privacidade e segurança.

Outra consequência do trabalho remoto, na avaliação da PSafe, é a dificuldade em gerenciar o acesso de funcionários a múltiplos dispositivos fora do ambiente da empresa, muitos deles com acesso à rede principal.

A análise automática, feita pelo Verificador de Vazamentos é complementada por um monitoramento manual, realizado por especialistas em cibersegurança infiltrados em fóruns da Dark Web e Deep Web. Ele identificam e alertam sobre credenciais que tenham o domínio da empresa e estejam expostas em qualquer camada da internet.

Existem ainda muitas estratégias que parecem inocentes aos usuários da internet, e que podem ser utilizadas por hackers para roubar senhas. Um exemplo é a famosa brincadeira que se tornou viral nas redes sociais em que perguntam: ‘Qual seria o seu nome de acordo com o mês em que você nasceu? E qual seria seu sobrenome de acordo com o dia do seu aniversário?’.

“A partir de respostas dadas a uma pergunta, aparentemente sem maldade, os cibercriminosos conseguem deduzir a senha de muitos usuários que utilizam dia e mês do aniversário como senha”, pontua Marco DeMello, CEO da PSafe.

Ainda de acordo com o CEO, o sequestro de dados por meio de ataques de ransomware é outra ameaça crescente e que pode interromper a operação e gerar prejuízos financeiros significativos. Para pequenas e médias empresas, alerta o executivo, as consequências podem ser ainda mais devastadoras, resultando em perda de credibilidade no mercado e até falência do caixa.

Como funciona o Verificador de Vazamentos

Aos interessados em checar se sua empresa já sofreu um vazamento de dados, basta inserir seu e-mail corporativo e iniciar a verificação gratuita por meio do site. Alguns instantes depois, a ferramenta enviará um e-mail com o resultado da checagem, informando quantas informações vazadas foram encontradas na base de dados da PSafe, que conta com mais de 15 bilhões de credenciais vazadas.

Para ver em detalhes quais dados foram expostos, basta criar uma conta gratuita no dfndr enterprise, realizar uma etapa de segurança de validação de domínio e acessar detalhes das fontes do vazamento, a qual categoria pertencem (telefone, e-mail, senha, CPF, endereço, entre outros) e quais colaboradores foram alvos.

Assinantes do serviço recebem monitoramento constante da ferramenta por vazamentos de dados e também contam com o benefício de poder avisar, com um clique, os funcionários afetados por vazamentos sobre o risco que correm. O Verificador de Vazamentos indica quais medidas eles devem tomar para não terem suas informações coletadas novamente.