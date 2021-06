Conheça três patrimônios da humanidade na Nova Zelândia

Redação

Do Rota de Férias



17/06/2021 | 07:57



Conhecida por seus belíssimos cenários naturais, a Nova Zelândia é lar de três patrimônios da humanidade. Selecionados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), os locais ostentam formações rochosas, fauna e flora impressionantes.

Patrimônios da humanidade na Nova Zelândia

Parque Nacional Tongariro

Divulgação – Penny Egleton Monte Ruapehu, um dos vulcões do Parque Nacional Tongariro

Eleito o primeiro parque nacional da Nova Zelândia e o quarto do mundo, o Parque Nacional Tongariro é reconhecido tanto por seu extraordinário significado cultural quanto por suas importantes características naturais. Localizado na Ilha Norte, ele tem 80 mil hectares e reúne três vulcões – Ruapehu, Ngauruhoe e Tongariro – cuja atividade deu origem a atrações como lagos cor de esmeralda, correntes de lava antiga, crateras fumegantes, terraços de sílica coloridos e peculiares jardins alpinos.

As montanhas no centro do parque têm um profundo significado cultural e religioso para o povo, simbolizando os laços espirituais entre a comunidade e seu meio ambiente. Quem vai ao local pode encarar a trilha Tongariro Alpine Crossing, que tem um percurso desafiador em meio à espetacular paisagem vulcânica. Ao longo do passeio, é possível observar os diferentes tipos de vegetação, que revelam a idade das rochas vulcânicas.

Te Wahipounamu

Divulgação Rob Suisted Milford Sound faz parte do Parque Nacional Fiordland, em Te Wahipounamu

Diferentemente de Tongariro, Te Wahipounamu não é um parque nacional, mas reúne vários deles, incluindo os famosos Aoraki/Mount Cook, Fiordland, Mount Aspiring e Westland. Com uma área de 26 mil quilômetros, a região, que fica na Ilha Sul, é composta por uma paisagem bastante diversa, incluindo florestas remotas, montanhas cobertas de neve, íngremes vales glaciais e fiordes costeiros. O local figura entre os patrimônios da humanidade porque abriga representantes de fauna e flora originárias do continente pré-histórico de Gondwana.

Os visitantes têm oportunidade de fazer voos panorâmicos, safáris de barco e inúmeras opções de caminhada para apreciar vales arborizados ou altas montanhas. A região também é lar dos glaciares Fox e Franz Josef e do fiorde Milford Sound, com cachoeiras de águas cristalinas e visitas constantes de golfinhos, focas e pinguins.

Ilhas Subantárticas

As Ilhas Subantárticas (conjunto formado pelas ilhas Bounty, Antipodes, Snares, Auckland e Campbell), no sul do país, abrigam 126 espécies de pássaros, incluindo cinco aves marinhas que não se reproduzem em nenhum outro lugar do mundo. A região é tão importante, que há uma restrição no número de visitantes por ano.

Integrante da lista de patrimônios de humanidade desde 1998, o local é acessível somente por meio de expedições guiadas em embarcações especialmente construídas para esse fim. Todos os visitantes têm a responsabilidade de garantir que os ecossistemas ali existentes permaneçam inalterados.

