No Power Couple Brasil, Li Martins e JP Mantovani conquistam imunidade e formam a primeira DR quádrupla da edição

17/06/2021 | 01:10



Haja emoção! Para escaparem da DR da semana, os participantes do Power Couple Brasil precisaram ter a memória afiada no programa que foi ao ar nesta quarta-feira, dia 16.

Durante a Prova dos Casais, a missão era memorizar um painel de 16 figuras, enquanto um integrante da dupla era içado e o outro, que estava no chão, montava a sequência. Vencia quem acertasse mais itens. Após muita concentração, quatro casais ficaram empatados: Li Martins e JP Mantovani, Matheus Yurley e Mari Matarazzo e Mirela Janis e Yugnir Ângelo. Eita! O critério usado para desempatar o jogo foi o tempo gasto para finalizar a atividade, sendo assim, a ex-Rouge e o influenciador digital conquistaram a liderança e o título de Casal Power do ciclo.

Por outro lado, Deborah Albuquerque e Bruno Salomão foram direto para berlinda ao ficarem em último lugar no desafio. Além disso, Márcia Fellipe e Rod Bala acumularam o pior saldo da semana, tendo que disputar a DR com seus maiores rivais, o casal fênix. Durante a votação cara a cara, Mirela Janis e Yugnir Ângelo ocuparam a terceira vaga.

Mas as emoções não pararam por aí! Antes de finalizar o programa, o Casal Power anunciou o poder que tinha em mãos - o de colocar mais uma dupla na berlinda -, formando assim a primeira DR quádrupla da edição ao adicionar Matheus Yurley e Mari Matarazzo na lista.

Já Rod Bala e Filipe Duarte tiveram um pequeno quebra power quando o ex-Br'oz acusou o produtor musical de combinar votos com outros casais.

- Quero esclarecer que pedir para alguém votar e perguntar em quem vai votar tem uma diferença. (...) Todo mundo vê que o meu jogo é aberto. Nunca pedi aqui para ninguém votar para ninguém, mas pergunto pois gosto de saber. Está claro?, disparou o marido de Márcia Fellipe.

Diante disso, a cantora tomou as dores do amado e também tretou com Nina Cachoeira, esposa de Filipe.

- Eu não te perguntei isso. Eu nunca perguntei para ninguém o voto de ninguém aqui dentro dessa casa. Nunca perguntei o seu voto, disse a modelo aos berros.

A eliminação irá ocorrer na próxima quinta-feira, dia 17. Quem vai sair?