São Caetano cria 23 rotatórias verdes espalhadas em 6 bairros

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



17/06/2021 | 00:01



A Prefeitura de São Caetano criou 23 rotatórias verdes, que, além de contribuírem com a organização do trânsito, chamam atenção pela jardinagem diferenciada e auxiliam no escoamento da água da chuva. Os trabalhos foram conduzidos por funcionários da Sesurb (Secretaria de Serviços Urbanos) e pelo Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental).



As rotatórias, que, de acordo com especialistas minimizam a presença de semáforos, estão espalhadas por todas as regiões da cidade, em seis bairros diferentes: Barcelona, Jardim São Caetano, Mauá, Oswaldo Cruz, Santa Maria e Santa Paula. Estão localizadas em cruzamentos, como na Rua Casemiro de Abreu com Rua Mangueiras, Rua Taipas com Rua Maceió, Rua Espírito Santo com Rua Engenheiro Rebouças e Rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira com Avenida Antônio da Fonseca Martins.



Para decorar as rotatórias, a Prefeitura selecionou gramas específicas para o plantio, como amendoim, são carlos, esmeralda, tagetes, sálvia, splenders, lantana, agapantos, margaridas brancas e amarelas, verbena, lutiela e torênia.



MAIS ROTATÓRIAS

Há estudos em andamento da Sesurb e do Saesa para que mais rotatórias verdes sejam criadas pela cidade, como explicou o secretário da Sesurb, Iliomar Darronqui. “A implantação de rotatórias elimina conflitos nos cruzamentos, orienta o fluxo de veículos e auxilia no controle de velocidade. Em alguns casos, inclusive, substitui a utilização de semáforos. Já os jardins contribuem para o aumento de áreas verdes no município e proporcionam um paisagismo mais agradável ao entorno”, declarou o titular da pasta.



Já o superintendente do Saesa, Rodrigo Toscano, ressaltou a importância deste equipamento para o desenvolvimento da cidade e para o melhor fluxo de mobilidade no município. A ideia é a de implementar esse recurso nos principais cruzamentos da cidade para melhorar o trânsito.

“O projeto das rotatórias verdes demonstra o nosso comprometimento com a gestão pública e bem-estar da população. Essa ação proporciona avanços significativos na área ambiental e paisagismo, além de contribuir com a mobilidade urbana nos principais cruzamentos”, comentou Toscano.