A libertação do grupo auricchista

Raphael Rocha



17/06/2021 | 00:01



A entrevista do ex-vereador Edison Parra (Podemos), de São Caetano, a este Diário, com críticas ao ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), vem sendo considerada disruptiva na classe política da cidade. Muita gente ligada ao grupo auricchista tinha vontade de falar o que Parra disse publicamente, mas poucos estavam com essa coragem – segundo o ex-parlamentar, Auricchio havia assegurado que tinha condições jurídicas de disputar o pleito e a instabilidade política no município decorre da “teimosia” de o tucano querer recorrer da condenação. A reportagem reverberou muito dentro do governo do prefeito Tite Campanella (Cidadania), principalmente entre aqueles que veem com desconfiança a permanência de Marcelo Auricchio, irmão do ex-prefeito, no Palácio da Cerâmica. Tem agente político que considerou que se Parra, auricchista de longa data, decidiu se desgarrar do bloco com críticas ao ex-aliado, é tempo de debater se vale a pena Marcelo seguir no governo.

BASTIDORES

Ação social

O vereador Rodolfo Donetti (Cidadania), de Santo André, participou de ação social promovida por funcionários do 3º DP (Vila Pires), de arrecadação de alimentos – a doação foi direcionada à instituição Nosso Lar. “Vale sempre ressaltar todas as boas ações realizadas pela polícia, que, com certeza, são a maioria. Infelizmente, hoje há uma grande inversão de valores com a exposição negativa das forças de segurança, mas atos como esse reforçam à sociedade que o policial vai até além de suas funções”, comentou Donetti, policial militar há duas décadas.

Resgate emedebista

O MDB do Grande ABC se reorganiza depois de, na eleição do ano passado, pela primeira vez na história, não ter emplacado representantes em prefeituras ou câmaras. Segundo o coordenador regional da sigla, Bruno Gabriel, o partido “terá candidato a deputado federal e a deputado estadual em 2022”. “Talvez tenha até mais de um. Podemos projetar ter dois candidatos a federal e quatro a estadual, com candidaturas competitivas, resgatar o espaço que o MDB sempre teve na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa”, comentou.

Grupo independente – 1

Líder do governo na Câmara de Santo André, o vereador Professor Jobert Minhoca (PSDB) disse que vai entrar no circuito para afinar a relação com o G-8, grupo de vereadores aliados do prefeito Paulo Serra (PSDB) que ameaça ficar independente alegando que a gestão pouco atende ou atende com morosidade as demandas.

Grupo independente – 2

“Tenho trâmite muito legal na Câmara, converso com todos independentemente de partido, não tem descontentamento. Tem vontade muito grande dos novos vereadores de, realmente, mostrar serviço. Fui vereador de primeiro mandato, entrei com tudo. Todos querem resolver todas as demandas. A gente sabe que o processo, dentro da política, demora um pouco. Não dá para tirar tudo do papel. Queremos atender um por um, da melhor maneira possível. Mas não vejo (formação de grupo). Tem muito pedido de zeladoria, poda, por exemplo. O governo trabalha, incansavelmente, para atender todos os pedidos. Claro que demora um pouco, é natural”, comentou Minhoca.

Grupo independente – 3

O prefeito Paulo Serra (PSDB) também colocou panos quentes na polêmica. “Não acredito em oposição ou base sistemática. A gente trabalha com bons projetos para a cidade, e os vereadores podem contribuir, discutir. Se há algum descontentamento, natural, pode haver com pedido não atendido, rua não asfaltada, árvore que não foi podada. Já fui vereador e sei como é isso. Mas tudo se resolve na questão do diálogo.”