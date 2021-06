Serei candidato a federal, diz Bahia do Lava Rápido

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



17/06/2021 | 00:01



O vereador Bahia do Lava Rápido (PSDB), de Santo André, revelou desejo de ser candidato a deputado federal no ano que vem e admitiu que, para levar o planejamento adiante, precisará sair do tucanato.

Parlamentar em primeiro mandato após registrar 4.972 votos (terceiro melhor desempenho na eleição de novembro), Bahia citou apelo popular por um deputado federal da cidade – o último andreense que esteve em Brasília foi Vanderlei Siraque (ex-PT), em 2015.

Em visita à sede do Diário, o tucano disse que conversou com o prefeito Paulo Serra (PSDB) a respeito de seu projeto político e declarou haver espaço para que o município eleja pelo menos dois deputados federais no ano que vem.

“A cidade precisa de deputados. O prefeito Paulo Serra faz um excepcional trabalho, em especial em meio à pandemia de Covid. Mas imagina se ele tivesse deputados federais e estaduais que pudessem auxiliar com envio de recursos? Muita gente tem me pedido para sair candidato, muita gente que conhece meu trabalho. É algo decidido, que não tem volta”, discorreu Bahia.

O vereador reconheceu que, dentro do PSDB, suas chances de êxito são reduzidas. Por isso, conversou com o chefe do Executivo para que possa sair da legenda sem risco de perder a cadeira – a Lei da Fidelidade Partidária não permite a mudança de legenda sem justa causa, como perseguição ou comprovada alteração ideológica da agremiação. “Tenho conversa muito boa com o Solidariedade, com um grande amigo que fiz que foi o Paulinho da Força (deputado federal e cacique nacional do SD). A possibilidade (de migração) é muito grande e o Paulinho da Força já me fez o convite para ser candidato a federal por lá.”

Bahia analisou haver espaços para candidaturas a federal da cidade, buscando evitar conflito com outras figuras que orbitam o governo de Paulo Serra que desejam concorrer no ano que vem – como o vereador Professor Jobert Minhoca (PSDB), o ex-vereador Donizeti Pereira (PV), o secretário de Esportes, Marcelo Chehade (PSDB), e o secretário executivo de Habitação do Estado, Fernando Marangoni (DEM). “Santo André tem 700 mil habitantes, mas não é bom dividir bastante.”

O parlamentar cravou que o projeto a federal terá a dobrada com a primeira-dama e presidente do Núcleo de Inovação Social, Ana Carolina Barreto Serra, cotada para concorrer à Assembleia Legislativa. “Creio que haverá união em torno dela. Pelo trabalho dela e do prefeito, vejo que a chance de ela ser eleita deputada estadual é de 100%. Será a minha deputada estadual.”