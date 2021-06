Felipe Garcia entra iluminado e dá vitória ao Operário sobre o Sampaio Corrêa

16/06/2021 | 20:17



O iluminado atacante Felipe Garcia fez o gol da vitória do Operário-PR, por 1 a 0, em cima do Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira à noite, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O curioso que ele marcou o gol aos 41 minutos do segundo tempo, um minuto após entrar no lugar de Schumacher.

Quase que o herói da noite nem entra em campo por causa de uma virose. Ele entrou no banco de reservas de última hora, após uma breve melhora em seu estado clínico. No final acabou dando a vitória do time paranaense, que volta a vencer após duas rodadas. Com sete pontos, ocupa a sexta posição, deixando o Sampaio Corrêa com cinco pontos, em oitavo.

No final do jogo as atenções, é claro, ficaram em cima do atacante que fez o gol. "A entrega de todo grupo foi fundamental e eu entrei e tive a sorte de marcar o gol e ajudar meu time. Não jogamos bem, mas importante foi a vitória", disse Felipe Garcia.

O lance começou pelo lado esquerdo com o cruzamento do lateral Djalma que encontrou, dentro da área, Tomas Bastos. Ele bateu de voleio e Felipe Garcia apareceu na pequena área pra esticar a perna direita e se antecipar ao goleiro Mota. O visitante, que naquela altura segurava o empate, ainda tentou uma pressão final, mas sem sucesso.

O primeiro tempo do jogo foi muito fraco, com apenas uma finalização do Sampaio Corrêa em cobrança de falta de Daniel Costa. A bola ganhou efeito, obrigando o goleiro Thiago Braga saltar para espalmar aos 32 minutos.

Na etapa final, o Operário teve mais volume de jogo, mas errou no último passe e não chegou em boas condições para fazer o arremate final. Até que Felipe Garcia decidiu o jogo num lance de oportunismo.

Os times voltam a campo no sábado. O Operário vai enfrentar o Cruzeiro, de novo em casa, a partir das 19 horas. O Sampaio Corrêa vai receber o Confiança, no Castelão, em São Luis (MA), a partir das 21 horas.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 1 X 0 SAMPAIO CORRÊA

OPERÁRIO-PR - Thiago Braga; Alex Silva, Reniê, Rodolfo Filemon e Djalma Silva; Rafael Chorão (Thomaz), Pedro Ken (Leandro Vilela), Marcelo (Lucas Mendes) e Tomas Bastos; Rodrigo Pimpão (Fábio Alemão) e Schumacher (Felipe Garcia). Técnico: Matheus Costa.

SAMPAIO CORRÊA - Mota; Luis Gustavo (Watson), Joécio, Nilson Junior e Eloir; André Luiz, Ferreira, Gui Campana (Romarinho),Daniel Costa (Guilherme Teixeira) e Jean Silva (Jajá); Joanderson (Ciel). Técnico: Felipe Surian.

GOL - Felipe Garcia aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Adriano Barros Carneiro (CE).

CARTÕES AMARELOS - Djalma Silva, Fábio Alemão e Tomas Bastos (Operário). Daniel Costa (Sampaio Corrêa).

LOCAL - Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).