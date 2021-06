A edição 63 de ‘Raízes’. Abílio Soares, mais que um nome de rua. Um passeio à ilha de Paquetá.

Ademir Medici

17/06/2021 | 07:00



Em São Caetano, a celebração maior dos 30 anos da Fundação Pró-Memória foi o lançamento de uma edição comemorativa da revista Raízes, com esta foto selecionada pelo jornalista Caio Bruno. Aqueles personagens, em torno do professor Oscar Garbelotto, simbolizam tantos outros que tornaram possível a organização de um órgão que prefeito nenhum teria a coragem de interromper: a Fundação, com a sua revista.

Ao fundo, a primeira sede da Pró-Memória.

Em 1991, ao ser entrevistado pelo Diário do Grande ABC, o prefeito Luiz Tortorello declarou, quando cobrado pela escassez de atividades culturais em São Caetano: “Aguardem que vocês vão ver”.

Valeu a pena, tantos livros, tantas fotos recuperadas e sistematizadas, exposições, atividades. Hoje, Fundação Pró-Memória de São Caetano e revista Raízes são referências dentro e fora de São Caetano.

ABILIO SOARES DA CHÁCARA BELICHE

Quem é o Abílio Soares do nome da rua central de Santo André e também da rua localizada na Vila Mariana, em São Paulo? A resposta é dada por um livro belíssimo escrito pelo médico Alfredo Soares Cabral Jr, bisneto de Abílio Soares.

Agora temos o retrato do personagem. Sua linha do tempo, de Portugal, onde nasceu (1851), a Guarulhos, onde faleceu (1919). Seus projetos, pessoais e públicos.

Em Abílio Soares, a Trajetória de um Republicano, aparecem em larga escala notícias do velho São Bernardo, desde a freguesia até o município, com destaque para a Chácara Beliche, que foi dele, Abílio Soares, hoje Parque Celso Daniel.

Abílio Soares, o político, o empresário, o lojista, o empreendedor. Uma biografia que o Dr. Alfredo insere no contexto de épocas, da Exposição Universal de París à greve dos chapeleiros, por exemplo.

PAQUETÁ DA MARIA GORDA

Neste passeio pela Baia da Guanabara, a menina Marcinha Costa, baiana de Feira de Santana, descobre a ilha de Paquetá e seus encantos, entre os quais a árvore baobá, do exemplar histórico chamado de “Maria Gorda”

Sob “Maria Gorda”, Marcinha escreveu um lindo poema: “Quem ousa cortar a árvore dos antepassados carrega o fardo do colono, corta os laços do tempo e dos segredos”.

Paquetá – registra a capa do novo livro de Thais Matarazzo – possui lendas, flamboyants e os baobás. A Ponte da Saudade. A Pedra dos Namorados. O Solar Del’Rey.

Thais e Marcinha, Marcinha e Thais, ensinam como é possível redescobrir um bairro pela boa literatura, sem descuidar da história e da memória.

Na velha placa, os dizeres: “Sorte por longo prazo... a quem me beija e respeita. Mas sete anos de atraso... a cada maldade a mim feita. O baobá. MDCXXVII.

E Thais Matarazzo dá um grande abraço na “Maria Gorda”.

Diário há meio século

Quinta-feira, 17 de junho de 1971 – ano 13, edição 1563

São Caetano – Prefeitura reinaugura a Praça dos Estudantes.

- Diarinho promove um grande concurso de desenho. Tema: o aniversário de São Caetano.

Em 17 de junho de...

1951 – Um novo jornal em Santo André, de vida efêmera: A Crítica.

1976 – Tem início o maior campeonato regional do Brasil, a Primeira Divisão de Profissionais do Estado de São Paulo (Primeirona), com 19 jogos.

Do ABC, três times: Santo André, Aliança e Saad.

Após quatro temporadas, o campeonato voltava a contar com a lei de acesso.

2016 – Inaugurada a Paróquia São José Operário no Jardim Itapeva, em Mauá, a 100ª do Grande ABC

Hoje

- Dia do Funcionário Público Aposentado

- Dia Mundial de Luta contra a seca e a desertificação (adotado pela ONU).

Santos do Dia

- Ranieri de Pisa (1118 – 17-6-1161). Depois de uma peregrinação à Terra Santa, retornou à sua cidade, tornando-se o apóstolo e diretor espiritual dos monges e habitantes de Pisa. n Manuel

- Izildinha. Maria Izilda de Castro Ribeiro (Portugal, 1897-1911). Considerada milagrosa. Familiares trouxeram seu corpo para o Brasil, sepultando-o no Cemitério São Paulo.

Municípios Brasileiros

- No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de São Manuel. Elevado a município em 1945, quando se separa de Tupã.

- Em 17 de junho fazem aniversário pelo Brasil: Aloândia (Goiás); Bom Sucesso, Lastro, Mataraca e Vista Serrana (Paraíba); Ervália e Mutum (Minas Gerais); Macarani e Maraú (Bahia); São Francisco (Sergipe); e São João da Barra (Rio de janeiro).