Remo empata com Vitória no Baenão e perde a chance de encostar o G4 da Série B

16/06/2021 | 18:35



O Remo perdeu a chance de se recuperar e de encostar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, ao empatar sem gols com o Vitória, nesta quarta-feira, no Baenão, em Belém, pela quarta rodada.

O clube paraense, que vinha de derrota para o Botafogo (3 a 0), parou nos cinco pontos, enquanto o Vitória, por sua vez, segue sem vencer, com três pontos.

O primeiro tempo foi disputado sem grandes emoções. Paraenses e baianos arriscaram chutes de longa distância, mas sem sucesso. A primeira chance foi do Vitória. Aos 18 minutos, Samuel tentou de fora da área, mas Vinícius foi buscar no cantinho.

O Remo apareceu aos 29 minutos em chute de Jefferson. A bola passou perto. Antes do intervalo, aos 47, Jefferson tentou mais uma ao receber de Rafinha, mas Lucas Arcanjo defendeu.

No segundo tempo, o Vitória tomou a iniciativa. Guilherme Santos recebeu de Pablo e mandou para o gol, mas Vinícius defendeu. O Remo conseguiu uma boa chance aos 22 minutos. Jefferson roubou a bola, passou pela defesa, mas chutou em cima do goleiro Lucas Arcanjo.

Animado, o Remo foi para cima e quase abriu o marcador aos 30 minutos. Lucas Siqueira pegou da entrada da área e acertou o pé da trave. Aos 45 minutos, Guilherme Santos arriscou, mas Vinícius foi buscar e evitou o gol rubro-negro.

Na quinta rodada, no sábado, às 16h30, o Remo visitará o Avaí na Ressacada, em Florianópolis. No mesmo dia, mas às 19 horas, o Vitória receberá o Brusque no Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

REMO 0 X 0 VITÓRIA

REMO - Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen (Keven) e Igor Fernandes; Anderson Uchoa (Vinícius Kiss), Lucas Siqueira e Rafinha (Felipe Gedoz); Jefferson, Renan Gorne (Edson Cariús) e Dioguinho (Gabriel Lima). Técnico: Paulo Bonamigo.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Gabriel Inocêncio (Cedric), Marcelo Alves, Wallace Reis e Roberto (Pedrinho); Mateus Moraes (Eduardo), Gabriel Bispo, Pablo Siles e Soares; David (Guilherme Santos) e Samuel (Dinei). Técnico: Ramon Menezes.

ÁRBITRO - Felipe da Silva Gonçalves (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Anderson Uchoa e Rafael Jansen (REMO).

LOCAL - Estádio Baenão, em Belém (PA).