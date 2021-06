Mauá Plaza Shopping terá ponto de vacinação contra a Covid-19

Do Diário do Grande ABC



16/06/2021 | 17:38



Os moradores de Mauá poderão também receber a vacinação contra a Covid-19 pelo sistema convencional e de drive-thru, nesta quinta-feira (17), das 9h às 16h, em um novo posto que será montado no Mauá Plaza Shopping.

Podem receber o imunizante nesta data, as pessoas sem comorbidade de 55 a 57 anos, além de pessoas com comorbidades e deficiência permanente (BPC) de 18 a 59 anos; pessoas com deficiência permanente sem BPC acima de 18 anos e grávidas e puérperas com e sem comorbidades a partir de 18 anos.

Os postos com as vacinas estarão disponíveis na entrada localizada próxima ao mercado Assaí. A ação segue o calendário do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Mauá e se repete também nos dias 22 de junho para pessoas de 50 a 54 e 24 de junho, para pessoas de 45 a 49 anos.

Todos os moradores devem comparecer com o comprovante de residência, documento com foto e CPF. Além disso, é preciso que seja comprovada a comorbidade ou condição que viabilize a aplicação da vacina para o munícipe.

Para saber mais sobre as datas, grupos que têm direito a vacinação e todos os documentos necessários para receber o imunizante, acesse o site o da prefeitura: www.maua.sp.gov.br/vacinacao.aspx. O Mauá Plaza Shopping fica na Avenida Antônia Rosa Fioravanti, 1000, no Centro, e o drive-thru vai funcionar nos dias 17, 22 e 24 de junho, das 9h às 16 horas.