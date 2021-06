Ilhas das Bahamas recebem brasileiros a caminho dos EUA

Redação

As Ilhas das Bahamas abrigam atrações para todos os gostos, que variam desde paisagens extraordinárias até hotéis sofisticados. Atualmente, brasileiros que desejam ir aos Estados Unidos podem escolher o país-arquipélago para passar os 14 dias exigidos pelos Centros de Controle de Doenças (CDC) americano.

Os voos particulares são uma ótima opção para os turistas que desejam ir às Ilhas das Bahamas, já que o destino conta com 22 aeroportos internacionais. Além da beleza natural, o local abriga os dois maiores cassinos do Caribe, localizados nos resorts Baha Mar e Atlantis. Há também atrações para golfistas amadores ou profissionais, que podem se divertir em circuitos premiados e que já foram palco de muitos campeonatos internacionais.

Passar o dia em alto mar em um luxuoso iate é uma boa pedida para quem busca passeios de luxo. É possível encontrar inúmeras marinas que oferecem opções de barcos particulares nas mais de 700 ilhas e duas mil ilhotas espalhadas pelo destino.

Há ainda atividades aquáticas e terrestres para aproveitar com toda a família, como prática de esportes, voos de parapente, caiaque e nado com arraias e golfinhos. Para os mais aventureiros, a dica é mergulhar sendo observado por tubarões. Parques aquáticos e passeios culturais pela história das Bahamas também podem ser incluídos no roteiro.

Hospedagens de luxo

Nas Bahamas, é possível isolar-se totalmente em uma ilha para chamar de sua. Os locais incluem serviços personalizados de garçom, copeiros e o que for necessário para férias perfeitas. Fowl Cay, Highbourne Cay, Over Yonder Cay, Staniel Cay, Compass Cay são algumas das propriedades particulares que podem ser alugadas por viajantes.

Há ainda hospedagens luxuosas que seguem à risca os protocolos de segurança, como suítes ou villas privadas em resorts de reconhecimento mundial. Entre eles, Atlantis, Ocean Club A Four Seasons Resort, Sandals Emerald Bay, Atlantis Paradise Island, e muito mais opções em Nassau, Exumas, Bimini, Grand Bahama ou em inúmeras outras ilhas das Bahamas.

Reserva aqui os melhores hotéis e resorts no Caribe – Veja todos os detalhes e confira os preços e as opiniões dos hóspedes.

Regras para viajar às Ilhas das Bahamas

É necessário que todos os viajantes solicitem o visto de saúde Bahamas Travel Health Visa para ingressar nas Bahamas. Além disso, é preciso apresentar os resultados negativos do exame PCR-RT covid-19, realizado com, no máximo, cinco dias da chegada ao país.

Turistas totalmente imunizados com as vacinas Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson e Astra Zeneca estão isentos de apresentar o teste negativo para entrar nas Bahamas. Ao solicitar o visto de saúde, os viajantes vacinados devem fazer o upload do comprovante de vacinação contra a covid-19. Para mais informações, acesse o site oficial.

