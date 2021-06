Cicaroni é lançado como candidato do Podemos à Prefeitura de São Caetano

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



16/06/2021 | 16:42



O deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), líder do partido no Grande ABC, anunciou que Luiz Antonio Cicaroni, presidente do Podemos em São Caetano e assessor de gabinete no Palácio da Cerâmica, será candidato a prefeito caso haja nova eleição no município.

O martelo foi batido na segunda-feira, em reunião com a presidente nacional da sigla, deputada federal Renata Abreu, com o mandatário estadual do partido, Igor Soares, Márcio, Cicaroni e o ex-candidato a vereador Flávio Bochetti (Podemos).

“Acredito que é a oportunidade do Podemos na cidade. Hoje o Cica (apelido de Cicaroni) está no governo, mas ele consentiu que há oportunidade de ele sair candidato (em pleito suplementar). Convidamos o Cica e ele saiu da reunião muito satisfeito, com pensamento positivo de encarar a empreitada”, comentou Márcio.

Cicaroni sempre foi figura próxima do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) e, como presidente do Podemos no município, esteve na linha de frente da campanha do ano passado. O tucano foi mais bem votado em novembro, com 42,8 mil votos, porém teve o desempenho anulado pela Justiça Eleitoral por captação irregular de doação eleitoral no pleito de 2016 – ele ainda recorre ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

“Cumprimos com todos os compromissos com o Auricchio durante a eleição. Trabalhos incansavelmente, estivemos em todas as agendas, ajudamos o Auricchio a ganhar, inclusive. Mas é outro momento e o Podemos tem condições de lançar o Cica”, emendou Márcio.

Enquanto não há definição sobre o futuro político de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania) administra o município. Cicaroni segue como assessor de gabinete no Paço, mas a tendência é a de entregar o cargo nos próximos dias.

Nesta quarta-feira, ao Diário, o ex-vereador Edison Parra (Podemos) criticou seu ex-aliado Auricchio – hoje ele está no time capitaneado pelo ex-vereador Fabio Palacio (PSD). Parra alegou que o ex-prefeito “vendeu ilusão” quando, ao grupo político, assegurou que teria condições jurídicas de concorrer à reeleição.