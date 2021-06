Se Curitiba deixar: AliExpress promete entregas internacionais em 7 dias

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



16/06/2021 | 15:48



O e-commerce AliExpress comunicou hoje (16) que passa a trazer importações ao Brasil em até 7 dias, a partir da data de compra. Claro que até o produto chegar à casa do consumidor o prazo pode ser estendido (né, alfândega de Curitiba?).

Atualmente, a AliExpress opera cinco voos fretados, todas as semanas, para o Brasil. Um sexto voo semanal está em processo de implementação.

Transporte internacional no AliExpress

Graças ao uso de novas tecnologias de Big Data, é possível identificar as diferentes compras que um usuário faz no marketplace AliExpress, em múltiplas lojas, e reuni-las todas em um só pacote. O método permite integrar milhares de vendedores na China e no mundo,. Isso totaliza a oferta de 200 milhões de produtos diferentes.

Todo o processo, desde a separação ao embarque das encomendas, pode ser acompanhado, online, pelo usuário. O sistema de logística foi criado pela empresa de logística do grupo Alibaba, Cainiao,

Transporte doméstico

O e-commerce AliExpress implementou, ainda, métodos eletrônicos de checagem de pacotes na entrada no Brasil. De acordo com a companhia, isso acelera liberação pela alfândega e garante entregas expressas em território nacional.

O transporte do aeroporto internacional até a residência do usuário é, principalmente, operado pelos Correios. A companhia tem, no máximo, 5 dias para levar a encomenda até a casa do consumidor, em regiões como os municípios da grande São Paulo, por exemplo.

O e-commerce AliExpress promete estar em expansão e, já nos próximos meses, quer realizar entregas doméstica em, no máximo, 5 dias para todas as principais regiões metropolitanas e grandes cidades do País.