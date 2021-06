Ana Maria Braga anuncia nascimento do 4º neto: 'Momento muito emocionante'

16/06/2021 | 15:25



Ana Maria Braga anunciou o nascimento do quarto neto nesta quarta-feira, 16. A apresentadora do Mais Você revelou no início da atração que a filha primogênita Mariana Maffeis deu à luz um menino, nesta terça, 15.

"Minha família aumentou ontem! Passei um dia fantástico com a minha filha Mariana. Como já contei, inclusive, quando Gisele Bündchen esteve aqui, a gente trocou várias ideias sobre parto natural, que é a opção da minha filha", disse.

"Ontem, no término do programa, recebi a notícia que ela estaria em trabalho de parto logo na hora que cheguei aqui na Globo. Veio ao mundo mais um neto. Foi realmente um momento muito emocionante."

Ana Maria explicou que o mais novo membro da família nasceu saudável e ainda não tem nome. "Não sei o nome ainda, porque não tem, mas é um menino, mais um, estou com dois netos e duas netas. Ele nasceu com 50 centímetros, 3,4 quilos e é saudável", comemorou.

O garotinho é fruto da união de Mariana com o professor de yoga colombiano Badarik González, com quem é casada atualmente. Assim como fez nas outras gestações, ela optou por não saber o sexo do bebê antes do parto natural.