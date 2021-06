Iniciativa privada começa administração do espaço turístico Caminhos do Mar

da Redação



16/06/2021



O Núcleo Caminhos do Mar, no Parque Estadual Serra do Mar, passa a ser administrado hoje pela Parquetur. A empresa será a responsável pelas ações de fomento ao ecoturismo, manutenção da área de uso público, assim como pelo restauro dos nove monumentos históricos tombados.

Em março deste ano o Governo de São Paulo autorizou a assinatura do contrato de concessão do espaço com proposta de R$ 4 milhões, o que representou um ágio de 216% na licitação.

O horário de funcionamento para realizar o percurso das trilhas do Caminhos do Mar e da Calçada do Lorena é de quarta-feira à domingo, das 9h às 17h, inclusive feriados. Os valores das entradas variam de acordo com os grupos e dias de visita. Além da bilheteria presencial, o site da concessionária oferece informações sobre ingressos e mapas para facilitar a chegada ao local.

A área de Concessão do Caminhos do Mar possui 274 hectares de Mata Atlântica - patrimônio ambiental de São Paulo - e um acervo histórico-cultural de extrema importância para o país. Trata-se do trecho de serra que compreende a Estrada Velha de Santos, única via de acesso ao litoral até a inauguração da Rodovia Anchieta em 1947. Desativada desde 1985, a área foi transformada em ponto turístico em 2004.

Vale lembrar que a área de preservação ambiental do Núcleo permanece sob responsabilidade da Fundação Florestal, instituição vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

LICITAÇÃO

O contrato prevê a concessão por até 30 anos. No período, a concessionária deverá implantar serviços de apoio ao visitante, como, por exemplo, de alimentação, requalificar os estacionamentos e portarias, revitalizar as trilhas, realizar intervenções elétricas e hidráulicas nos edifícios existentes e implantação de novas atividades de ecoturismo.

A empresa também deverá executar o restauro e consequente manutenção dos monumentos históricos, que foram construídos no início do século XX e fazem alusão ao período de Independência, que completa o bicentenário em 2022.