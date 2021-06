Ciesp São Bernardo inicia campanha de arrecadação de cestas básicas

Yara Ferraz



16/06/2021 | 14:27



Além da pandemia, a chegada do inverno e das baixas temperaturas, também complica a situação das famílias em situação de vulnerabilidade da região. Pensando nisso, o Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) iniciou a campanha Indústria Solidária para arrecadar cestas básicas com cobertores e ajudar essa população.

A iniciativa é em parceria com a Real Cestas, que montou um kit contendo alimentos da Cesta Básica e um cobertor. A meta é atender, pelo menos 1.000 famílias de São Bernardo.

“O problema não é só a pandemia, a gente vem numa crise longa de desemprego desde 2014, então temos bastante pessoas em situação vulnerável”, afirmou o diretor titular do Ciesp de São Bernardo, Cláudio Barberini Junior.

Os interessados em doar, devem acessar o link http://www.realcestas.com.br/entidade/ciesp-sbc/. A entrega da primeira leva de arrecadações está prevista para a última semana de junho.