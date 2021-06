Influenciadora que perdeu os dentes durante gestação surpreende com transformações

16/06/2021 | 14:11



A influencer Alicia, conhecida como Princess Glitterhead no TikTok, viralizou na web! Isso porque ela comemorou um milhão de seguidores na rede social com um vídeo em que ela se transforma através da maquiagem.

A influenciadora perdeu os dentes durante a gestação e falou sobre o assunto em um texto publicado no Instagram:

Um milhão. Especial. Divirtam-se. Muito obrigada por aceitarem e até me abraçarem como eu sou. Vocês têm sido uma grande parte da minha cura. Eu nem sempre discuto as coisas sombrias, mas essa foi literalmente uma das coisas mais difíceis que já passei. Perder meus dentes repetidamente ao longo dos anos, não importa o que eu fizesse, doeu. Se eu não tivesse feito essa consulta com o Dr. Todd Shatkin, não estaria aqui hoje. Serei eternamente grata pela oportunidade de finalmente ter orgulho do meu sorriso. Eu não posso expressar para vocês o quão deprimida eu estava comigo mesma. Vou falar mais sobre isso, tenho certeza, no futuro, mas por agora - acabamos de atingir um milhão pela primeira vez e é hora de dançar.