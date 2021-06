Mãe de Whindersson Nunes diz que está com raiva e desabafa sobre estado de saúde do filho: - Parem de inventar coisas com a vida dos outros

16/06/2021 | 14:10



A mãe de Whindersson Nunes usou o Instagram Stories nesta quarta-feira, dia 16, para desabafar sobre o estado de saúde do filho. Valdenice Nunes negou que o youtuber esteja tendo alucinações após perder o filho, João Miguel, fruto do relacionamento com Maria Lina Deggan.

- Estou com muita raiva. Tem gente que não tem o que fazer. (...) É chato você amanhecer o dia e ver certas pessoas, que não têm o que fazer na vida e vive de desgraça dos outros, desejando acontecer, postando foto do meu filho, dizendo que ele está apelando para a família, que está tendo alucinações. Parem com isso! Isso não está existindo! Como vocês fazem isso com as pessoas?

Valdenice continuou, dizendo que Whindersson está bem de saúde:

- Parem de inventar coisas com a vida dos outros, é um recado de mãe. Se não for para ajudar, não atrapalha. Meu filho está muito bem de saúde. Está sentido? Está, porque ele perdeu o filho dele, é outra história. Eu tô falando do que estão falando, do que postaram.

João Miguel, filho de Whindersson e Maria Lina, nasceu de forma prematura com apenas 22 semanas de gestação, e morreu no dia 31 de maio. Recentemente, o humorista fez uma tatuagem em homenagem ao filho.