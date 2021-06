Xuxa Meneghel diz nunca foi a favor de assinar um papel para dizer que ama alguém e revela desejo de ser avó: - Que seja logo!

16/06/2021 | 14:10



Na última terça-feira, dia 15, Xuxa Meneghel participou de uma live com Jojo Todynho e falou sobre o casamento da filha, Sasha Meneghel, que oficializou a união com João Figueiredo recentemente! A apresentadora, que já deu a sua opinião sincera sobre não querer mais se casar no papel, voltou a falar sobre o assunto e afirmou que apoia a decisão da filha:

- Quero ver ela feliz. Se ela me disser que está feliz, vou estar feliz duplamente. Todo mundo sabe: eu sou uma pessoa que não me casei, nunca fui a favor de assinar um papel para dizer que você ama alguém, mas sempre fui a favor das pessoas fazerem o que elas querem. E a minha filha quis casar, quis assinar o papel, está feliz da vida. Ela só sente falta de uma festa, que a gente não pôde fazer por causa da pandemia. Mas todo mundo entende que isso não foi possível acontecer. Ela foi passar a lua de mel num lugar incrível e agora está lá em Nova York, cuidando das coisas dela, que desde que ela se formou, durante a pandemia, ela não voltou para lá, disse, segundo informações do jornal Extra.

Xuxa ainda acrescentou:

- Fico muito feliz em saber que ela está bem, que cada vez que ela me manda um foto, o olhinho dela está brilhando, ela está feliz e quero vê-la ela feliz.

Além disso, Jojo quis saber se a amada de Junno Andrade está ansiosa para se tornar avó logo!

- Que Deus te ouça que seja logo [risos]. Quer dizer, que seja no momento que eles, a Sasha e o João, quiserem. No meu momento, eu já quero. Se depender dos avós, a gente já quer sempre. É a coisa mais gostosa. Imagina a Sasha grávida e eu com um bebezinho dela na mão, o que eu vou fazer dessa vida, meu Deus do céu. Vou babar muito, vou ser aquela avó babona.

Muito amor, né?