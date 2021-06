Estado abre pré-cadastro para voluntários acima de 18 anos para testes da Butanvac

16/06/2021 | 13:33



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (16) que o Instituto Butantan abriu o pré-cadastro para voluntários da primeira fase dos testes clínicos da vacina contra a covid-19 Butanvac. Segundo o governador, 418 pessoas acima de 18 anos devem participar do estudo.

Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, voltou a afirmar que o imunizante seria "uma versão 2.0" das vacinas já em uso. Segundo ele, a produção do fármaco utiliza a mesma plataforma que os imunizantes contra a gripe. "E isso tem enormes vantagens. Primeiro, ela pode estar disponível em grande volume para o mundo e o segundo é custo", afirmou Dimas Covas.

As próximas etapas do estudo de fase clínica devem contar com a participação de 5 mil voluntários. De acordo com o governador paulista, o Instituto Butantan já produziu e estocou cerca de 8 milhões de doses do imunizante. A expectativa é que 40 milhões de unidades da vacina estejam prontos até o final de outubro.