CPI aprova requerimento para que Azul explique visita de Bolsonaro a avião

16/06/2021 | 13:08



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid aprovou, nesta quarta-feira (16), requerimento que dá o prazo de dez dias para o presidente da Azul Linhas Aéreas, John Rodgerson, prestar esclarecimentos sobre a presença do presidente Jair Bolsonaro, em um avião da companhia, na semana passada.

Na última sexta-feira (11) Bolsonaro apareceu de surpresa em um voo da companhia, em Vitória (ES). Durante a passagem, o presidente tirou fotos com tripulantes e passageiros e disse aos críticos que deveriam estar andando em jegues. "Vocês estão bem hoje, hein? Quem fala 'Fora Bolsonaro' devia estar viajando de jegue, não de avião. É ou não é? Para ser solidário ao candidato deles", afirmou o presidente, após retirar a máscara que utilizou no restante do tempo dentro da aeronave.

Ao mesmo tempo, passageiros da aeronave gritavam "Fora Bolsonaro" e "genocida" e faziam gestos obscenos ao presidente. Parte deles, porém, deu apoio ao presidente

Logo após a presença de Bolsonaro no voo comercial, a companhia foi questionada pela reportagem do Estadão/Broadcast sobre a posição que tem com relação ao ocorrido. Em nota, a empresa informou que não iria comentar o caso.