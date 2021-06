Pai de Cristiano Araújo lamenta morte de Luzmar Damasceno, ex-parceiro do filho

16/06/2021 | 11:13



O pai do cantor Cristiano Araújo, que morreu em junho de 2015 em um acidente de carro, lamentou a morte de Luzmar de Oliveira Damasceno. O músico, de 45 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira, 15, em Goiânia. Luzmar fez dupla com Cristiano em 2008 e estava desaparecido desde a última sexta-feira, 11. O corpo foi encontrado em uma área de mata no Morro do Mendanha, em Goiás. A causa da morte ainda não foi divulgada.

"Muita tristeza. Que Deus possa te receber e dar conforto a sua família", escreveu João Reis Araújo em uma foto da dupla que publicou no stories do Instagram. No Instagram, João Reis Araújo sempre homenageia o filho, que morreu em acidente de carro ocorrido há seis anos. "A alegria tinha sempre que ser verdadeira assim pois o mundo com certeza seria muito mais feliz", escreveu na legenda de foto de Cristiano Araújo publicada recentemente.