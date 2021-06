Tem banda? Veja 5 dicas para divulgá-la na internet

Da Redação

Do 33Giga



16/06/2021 | 11:18



Hoje, qualquer banda tem acesso a canais de divulgação mais amplos, que as permitem chegar a milhares de pessoas de forma totalmente gratuita. Para isso, basta um dispositivo conectado à internet que permita disponibilizar a sua música. A indústria, inclusive, notou essa mudança e não só se adaptou aos novos hábitos de consumo dos usuários, com o advento das plataformas de streaming, por exemplo, como tem maximizado todo o potencial dessas ferramentas. Se o seu grupo está dando os primeiros passos rumo ao estrelato, então, vale seguir estas cinco dicas para aumentar a sua exposição online.

1. Crie uma identidade gráfica para a sua banda

Não é só na parte da divulgação que a internet veio permitir revolucionar a indústria musical. Todos os outros passos se tornaram mais fáceis também. E o primeiro dentre eles passa pela criação de uma identidade gráfica, única e exclusiva, para a sua banda.

Todas os grandes nomes do mercado têm uma imagem, um logo ou uma ideia visual fácil de identificar. Neste contexto, é possível citar o Kiss e as suas pinturas faciais, o logotipo do Metallica, ou as roupas vermelhas e brancas do White Stripes.

Por isso, crie uma identidade visual que se adequa ao som da sua banda. Encomende um logotipo profissional a um designer online utilizando uma plataforma de venda de serviços, como Fiverr ou Upwork, e torne mais fácil a comunicação com o grande público. Lembre-se de confiar o processo do logotipo aos melhores profissionais.

2. Crie conteúdo que seja compartilhável com os seus fãs

Uma das grandes potencialidades da internet é a interação que ela permite ter diretamente com os seguidores. E isso é fundamental para uma banda. Assim, além da música, é importante criar conteúdo que possa ser compartilhado com eles, utilizando uma linguagem informal, direta e personalizada para criar um maior engajamento.

Utilize as redes socais para marcar presença e se comunique de forma regular com eles, partilhando imagens da banda em viagens, pequenos vídeos dos ensaios e outro tipo de conteúdo multimídia, que alimente este buzz. Para isso, é essencial ter sempre uma ligação à rede, seja em casa, seja no estúdio ou na estrada.

3. Faça parcerias com influencers

Hoje, os influencers têm peso e força incríveis no mundo da internet. E a sua banda pode – e deve – tirar proveito disso. Assim, procure personalidades com quem seu grupo possa se identificar e proponha uma parceria. Pode ser por meio da oferta de merchandising oficial, bilhetes para um show ou mesmo o novo disco que acabaram de lançar.

Os influenciadores têm milhares de seguidores ao redor do todo o mundo e são responsáveis pela criação de muitas tendências online, o que significa que a sua banda só tem a beneficiar dessa exposição em redes sociais como o TikTok e o Instagram.

4. Aproveite os anúncios pagos do Google

Os anúncios pagos do Google são um investimento tão barato quanto eficiente. Como uma banda em início de carreira não tem grande disponibilidade financeira, esta é uma ferramenta que pode fazer a diferença. Primeiro porque tem um alcance incalculável, chegando a mais gente em menos tempo do que qualquer outra forma. Depois, porque permite direcionar propagandas exatamente para o seu público-alvo. Assim, uma boa é poupar o dinheiro do cachê do primeiro concerto e fazer este investimento.

5. Utilize plataformas de partilha que sejam vantajosas para a banda

As plataformas de streaming, como o Tidal, vieram revolucionar a forma como os usuários ouvem música. Graças à desmaterialização dos suportes físicos, toda a música do mundo se tornou acessível ao alcance de um par de cliques no mouse. No entanto, nem sempre estas plataformas são vantajosas financeiramente para os músicos. Para isso, aposte em plataformas mais rentáveis, como Bandcamp ou Soundcloud. É certo que estas redes não têm a mesma exposição que o Spotify, por exemplo, mas as comissões que pagam à banda são bem mais consideráveis.