Ana Maria Braga anuncia nascimento do neto: Emocionante

16/06/2021 | 11:10



Ana Maria Braga anunciou que é vovó mais uma vez! Na manhã desta quarta-feira, dia 16, a apresentadora do Mais Você revelou que sua filha Mariana deu à luz um menino.

- Minha família aumentou ontem! Passei um dia fantástico com a minha filha Mariana, como já contei aqui, inclusive, quando Gisele Bündchen esteve aqui a gente trocou várias ideias sobre parto natural, que é a opção da minha filha. Ontem, no término do programa, recebi a notícia que ela estaria em trabalho de parto logo na hora que cheguei aqui na Globo. Chegou ao mundo mais um neto depois de um dia de muito trabalho da Mariana. Foi realmente um momento muito emocionante.

A vovó-coruja ainda explicou que o pequeno nasceu saudável, com cerca de 3,4 quilos e 50 centímetros.

- Queria agradecer as minhas netas que acompanharam comigo. Estou muito emocionada, disse.

Mariana Maffeis, filha de Ana, já é mãe de Joana, nove anos de idade, e Maria, de seis anos. Ana também é avó de Bento, do filho Pedro Maffei.

A apresentadora explicou que até o momento do nascimento a família ainda não sabia que viria um menino. Ana, aliás, ainda disse não saber ainda o nome do netinho.

- Não sei o nome ainda porque não tem, mas é um menino, mais um, estou com dois netos e duas netas. Ele é saudável.