Em meio a rumores de revival, Angelina Jolie é flagrada novamente em apartamento do primeiro marido

16/06/2021 | 11:10



Ao que tudo indica, Angelina Jolie realmente está mais próxima do primeiro marido, o ator inglês Jonny Lee Miller. Depois de ela ser flagrada na porta do apartamento dele no último fim de semana, agora a atriz foi vista novamente por lá, o que aumentou ainda mais os rumores de um revival entre eles. De acordo com o jornal Daily Mail, desta vez o encontro em Nova York, nos Estados Unidos, onde Miller mora, teve ainda outra pessoa especial: Pax, filho de Angelina com Brad Pitt.

Ainda segundo o veículo, Angelina e o filho chegaram ao prédio escoltados por seguranças e ficaram aproximadamente uma hora no apartamento de Jonny. O que será que está acontecendo entre esses dois?

Lembrando que Jonny Miller e Angelina Jolie se casaram em 1996 depois de se conhecerem no set de gravação do filme Hackers, quando atuaram juntos. O casamento durou até 1999, mas eles se separaram antes disso, em 1997.