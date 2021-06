Testamos: por R$ 569, fone Sennheiser HD 250BT agrada (muito) pelo conforto

Maria Beatriz Vaccari

Do 33Giga



16/06/2021 | 10:48



Com visual simples, o Sennheiser HD 250BT é um bom fone de entrada para quem aprecia qualidade de áudio e recursos de personalização. O modelo, que tem preço sugerido de R$ 569, é um dos mais confortáveis já testados pela reportagem do 33Giga.

Com apenas 125 gramas, o fone da marca alemã de equipamentos de áudio pode ser usado por horas sem qualquer tipo de incômodo. Mesmo com um sistema bem honesto de isolamento acústico, ele não pressiona as orelhas do usuário – um problema que costuma irritar principalmente pessoas que usam óculos.

Sennheiser HD 250BT: bateria e comandos

Sem fio, o modelo pode ser conectado a qualquer dispositivo com bluetooth. Durante 15 dias de testes, a conexão só falhou uma vez, impedindo que a repórter aumentasse ou diminuísse o volume (tanto pelo próprio fone, como pelo computador e pelo aplicativo do Spotify).

A duração da bateria é bem satisfatória: 25 horas. Já o processo de recarga dura cerca de 2h40. Vale a pena destacar que, exatamente duas horas após ser conectado ao fio de energia, o dispositivo já indicava mais de 80% de carga.

O fone tem três botões, que permitem controlar alguns comandos. Como eles, o usuário consegue regular o volume, pausar as músicas e até passar para a próxima faixa. Além disso, é possível atender e recusar ligações. Para quem pretende usar o microfone (que funcionou muito bem durante os testes) há um recurso bacana: com um clique em uma das teclas, a pessoa pode mutar a captação de áudio.

Raio-X Sennheiser HD 250BT

Peso: 125g

Duração da bateria: 25 horas

Tempo de recarga da bateria: menos de 3 horas

Garantia: 2 anos

Preço sugerido: R$ 569

Pontos positivos: conforto, personalização por aplicativo e garantia de dois anos.

Pontos negativos: aplicativo não disponível em português, não vem com case e preço pode ser salgado para quem não é tão exigente.



Recursos personalizáveis

Um dos grandes diferenciais do gadget é a possibilidade de personalizar o áudio conforme as preferências de cada usuário. Para fazer isso, basta baixar o aplicativo Sennheiser Smart Control, disponível para aparelhos Android e iOS.

O software permite que a pessoa regule graves, médios e agudos como bem entender. Ela consegue criar vários modos personalizados e, a partir daí, escolher sempre o que mais combina com o tipo de música que está sendo reproduzido no momento.

Apesar de não estar disponível em português, o aplicativo é bem intuitivo e não oferece grandes obstáculos para quem não domina o idioma. Vale destacar que ele conta com dois duas configurações prontas: Neutral (padrão) e Movie (para ver filmes).

Vale a compra?

Direcionado ao público convencional, o fone tem um bom preço de entrada para um modelo produzido por uma marca de áudio profissional. Para quem busca esse tipo de experiência (além de muito conforto e dois anos de garantia), vale a compra. Entretanto, o valor pode ser um pouco salgado para o usuário que não faz questão de escutar suas músicas favoritas com um som diferenciado e já se dá por satisfeito com bons modelos de linhas mais acessíveis.

Atualmente, o fone é vendido exclusivamente pelo site da Kabum, que promove uma série de promoções. Até o fechamento desta reportagem, por exemplo, ele era ofertado por R$ 379.