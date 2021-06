2A.M.: promoção de notebook gamer tem desconto de R$ 1.700 e mouse (quase) de graça

Da Redação

Do 33Giga



16/06/2021 | 10:18



A fabricante de notebooks e mouses gamer 2A.M. iniciou uma promoção que vai até 31 de julho. Como destaque, alguns notebooks tem desconto de até R$ 1.700 ou 22% e, na compra do modelo escolhido, os mouses da empresa saem por R$ 50 (preço original: R$102,30).

No total, são oito modelos de laptop da 2A.M. – mas o destaque fica com o E550 que, na promoção, sai por R$ 4.499,10 com pagamento via PIX (o preço original do notebook gamer é R$ 5.799). Para analisar as configurações dos notebooks, bem como comprá-los, basta entrar no site www.2amgaming.com/notebooks.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Com processador de desktop, placa de vídeo dedicada e tela IPS Full HD de 15,6’’, o notebook gamer E550 roda com tranquilidade os principais games com perfil competitivo da atualidade. Entre eles, League of Legends, Dota 2, CS:GO, Valorant e Fortnite.

Além disso, o notebook gamer pode ser atrativo para profissionais de criação e edição que precisam de alto desempenho para realizar as tarefas do dia a dia. Na promoção, usuários têm sete configurações do E550, frete grátis para todo o Brasil, parcelamento em até 10 vezes e utilização de dois cartões de créditos na mesma compra.

O mouse gamer 2A.M. tem design ergonômico que dá conforto para longas sessões de uso. O periférico oferece ainda resolução de até 4000 DPIs para ajuste de sensibilidade, retroiluminação RGB e resistência de até 20 milhões de cliques nos botões de cima.