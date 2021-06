Zezé Di Camargo quer festa para oficializar união: Graciele merece

16/06/2021 | 10:11



Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda estão vivendo o melhor momento do relacionamento! Os dois não escondem que estão felizes juntos e, após mostrarem as alianças que passaram a usar depois de celebração no Dia dos Namorados, o cantor sertanejo explicou para o colunista Leo Dias que ainda quer oficializar a união com a companheira à altura do que ela merece.

- A gente só oficializou uma coisa que vivemos há algum tempo. Eu e a Graciele estamos juntos há alguns anos, mas chega uma hora em que a gente quer oficializar. Então, queremos noivar como todo casal faz, vamos casar, fazer uma cerimônia à altura daquilo que merecemos, principalmente do que a Graciele merece, disse o artista.

Zezé também falou sobre realizarem o sonho de terem um filho juntos, que está sendo planejado há tempos. Para ele, o momento é oportuno em todos os sentidos de sua vida.

- Estamos em um tempo muito especial das nossas vidas, todos já sabem que estamos tentando um baby e que está prestes a acontecer. Vivemos ainda uma experiência muito especial da minha vida, musicalmente falando, com projetos maravilhosos para serem lançados. Com nossas realizações, vai ser um ano repleto de muitas coisas bonitas, boas e especiais, um tempo especial com a minha família, com meus três filhos, explicou.

O sertanejo acredita que o casório e ter mais um herdeiro será apenas a concretização da história com a influenciadora digital:

- Eu acho que talvez estou vivendo os dias mais pleno em minha vida, e tinha que ser coroado com estes eventos que são o noivado, o casamento, filho? Enfim, para concretizar realmente e selar realmente a nossa história, como um casal e duas pessoas que se amam.