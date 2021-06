Novo affair de Neymar Jr. é youtuber Karoline Lima

16/06/2021 | 10:10



Lembra que ao comemorar a vitória do Brasil em uma partida da Copa América, Neymar Jr. fez um símbolo de coração com as mãos deixando muita gente se questionando para quem seria o gesto?

O fato de ele ter alguns affairs ao mesmo tempo impossibilita afirmar que seria para uma única pessoa, visto que alguns nomes surgiram nos últimos dias como se fossem o novo amor do jogador de futebol. Mas, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, entre as moças que andam flertando com o atacante está a influenciadora e youtuber Karoline Lima.

Será que tem romance novo vindo por aí?