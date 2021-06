Imunização para pessoas com mais de 50 anos começa hoje

Bia Moço



16/06/2021



A imunização contra a Covid para pessoas de 50 a 59 anos sem comorbidades começa oficialmente hoje na região, conforme o calendário estadual. No entanto, algumas cidades já iniciaram a campanha para parte deste público, como Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema.

Em Santo André, o público de 50 a 59 anos é vacinado em drive-thru, sendo que datas, locais e horários são disponibilizados pelo sistema de agendamento,disponível pelo site psa.santoandre.br/vacinacovid.

Já São Bernardo tinha iniciado segunda-feira a imunização de moradores do município com idade entre 55 e 59 anos e abriu o agendamento para quem tem entre 50 e 54 anos,

com aplicação das doses a partir de amanhã. Estas faixas etárias devem realizar o cadastro no site www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus ou no aplicativo SBC na Palma da Mão.

São Caetano começou ontem a vacinação de pessoas entre 50 e 59 anos, e a campanha seguirá até sexta-feira. Em Diadema, a Prefeitura antecipou o calendário de imunização e incluiu na programação duas faixas etárias por dia. Ontem a cidade iniciou a imunização em pessoas com 55 e 56 anos. Hoje, a aplicação será destinadaao público com 53 e 54 anos. Amanhã, pessoas com 52 e 51 anos poderão se vacinar e, na sexta-feira, moradores com 50 e 49 anos.

Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra também abriram a agenda, sendo que as duas primeiras ainda incluíram na campanha de imunização contra a Covid-19 as mulheres que estão amamentando.

A vacinação para esse público tem início a partir de amanhã, em Mauá, e no sábado, dia 19, em Ribeirão Pires. Em todas as cidades os municípes devem se cadastrar no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) do governo do Estado.