MVP da NBA, Nikola Jokic alega cansaço e não disputará o Pré-Olímpico pela Sérvia

16/06/2021 | 09:27



Em busca de uma vaga nos Jogos de Tóquio-2020 no final deste mês, a seleção da Sérvia não poderá contar com o seu principal astro em quadra. Nesta quarta-feira, o pivô Nikola Jokic, eleito o MVP (melhor jogador) da temporada regular da NBA, anunciou que não disputará o Pré-Olímpico em Belgrado, programado para acontecer entre o próximo dia 29 e 4 de julho. O motivo alegado é o cansaço provocado com a sequência de jogos pelo Denver Nuggets, que chegou aos playoffs e foi eliminado na semana passada pelo Phoenix Suns, nas semifinais da Conferência Oeste.

"Lamentavelmente, é o momento de comunicar que, apesar de meu grande desejo, não estou em condições de atuar pela seleção. Meu corpo necessita de um grande descanso para uma pronta recuperação", afirmou Jokic em declarações para a agência de notícias sérvia Tanjug.

Mesmo com a notícia de que seu principal jogador não disputará o Pré-Olímpico, a direção dos Nuggets ainda se mostra preocupada com a situação de Jokic no caso de a Sérvia conseguir a vaga para os Jogos de Tóquio-2020. A franquia do Colorado teme as possíveis consequências da ida do pivô para o Japão.

Os Nuggets estão receosos com a falta de descanso do atual MVP da NBA, caso ele represente o seu país nos Jogos Olímpicos, que estão previstos para acontecer entre 23 de julho e 8 de agosto. A próxima temporada da liga está agendada para iniciar no dia 19 de outubro, ou seja, o astro europeu teria pouco tempo de recuperação.

Vindo de uma temporada desgastante, Jokic apareceu em todos os 109 jogos que os Nuggets disputou desde o dia 1.º de agosto de 2020, na "bolha" da Disney, em Orlando, para encerrar a temporada 2019-2020, e terminou a atual temporada em terceiro no ranking geral de minutos jogados com 2.488.

Imaginando o desgaste, os Nuggets tentaram poupá-lo na reta final da temporada regular, mas ele não aceitou. Na época, o técnico Mike Malone falou para os jornalistas que respeitava a vontade do pivô, mas enfatizou que queria que o time "fosse mais inteligente" para chegar melhor fisicamente nos playoffs.

Com um currículo extenso vestindo as cores do seu país, Jokic ajudou a Sérvia a conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Nesta temporada da NBA, o astro de 26 anos teve médias incríveis de 26,4 pontos, 10,8 rebotes e 8,3 assistências por partida.