Após alta da internação, esposa de Fausto Silva mostra clique do apresentador e manda recado: Já está ótimo

16/06/2021 | 09:10



Todo mundo levou um susto na última semana quando foi informado que, pela primeira vez na história do Domingão do Faustão, Fausto Silva não poderia apresentar o programa por conta de uma internação às pressas. Diagnosticado com infecção urinária, ele precisou ser substituído por Tiago Leifert no último domingo, dia 13.

Já na terça-feira, dia 15, para deixar os fãs mais tranquilos, foi revelado que ele teve alta - e inclusive já havia marcado uma reunião com a equipe para planejar os próximos passos.

E agora a esposa do apresentador mostrou um clique de Faustão abraçado ao filho João Guilherme Silva e escreveu na legenda:

Obrigada por todos as mensagens. Fausto já está ótimo e pronto pro próximo Domingão na sua televisão.

Que boa notícia, né?