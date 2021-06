Com camiseta de jacaré, Thaynara OG se vacina contra a Covid-19

16/06/2021 | 09:10



No dia 15 de junho, Thaynara OG revelou que já tomou a vacina contra a Covid-19. E para o momento marcante, ela resolveu usar uma camiseta de jacaré.

Na legenda do vídeo que ela compartilhou com seus seguidores para contar a novidade, ela escreveu:

Nunca tive medo de virar jacaré, porque como uma boa maranhense, canto com orgulho desde pequena que sou jacaré poiô! O sentimento é de alegria, um pouco de alívio e esperança! Passou um filme na cabeça que me fez lembrar de toda tensão, angústia e perdas que sofremos ao longo dos últimos meses. Hoje tomei a primeira dose, por idade, da vacina contra a Covid-19 em São Luís-MA! E pela primeira vez senti a confiança de que vamos passar por isso e superar esse momento de tanta dor! Eu desejo que logo logo todos possam sentir essa esperança que sinto hoje de dias melhores. Desejo que o mais rápido possível todos possam estar vacinados e protegidos! Por fim, como sempre exalto todo meu orgulho por ser maranhense e tudo de bom que nós temos, sinto a necessidade de também registrar quão orgulhosa e alegre eu me sinto por nossa terra ser uma referência em termos de vacinação! Por favor, vacinem-se e cuidem-se! E lembrem que a MELHOR VACINA é a que chega PRIMEIRO em seu braço! #VacinaSim #VivaOSus #VivaCiencia.